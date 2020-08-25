6 млрд из Covid-фонда: комитет согласовал повышение зарплат медикам

​​Уже с сентября медиков ждет повышение зарплаты. Фото: pixabay.com

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал повышение зарплат медработникам.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Telegram.

"Уже с сентября медиков ждет повышение зарплаты. На новые доплаты к окладу работников из фонда Сovid-19 выделят 6 миллиардов гривен", - сказано в сообщении.

Планируется, что врачи будут получать доплату размером 70% должностного оклада, то есть 3561 грн в месяц. Для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием доплата составит 50%, то есть 2361 грн. Младший медперсонал получит доплату в 25% минимальной заработной платы, то есть 1181 грн.

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Глава Минздрава заявил, что в бюджете 2021 года будет предлагать существенное повышение заработной платы работникам экстренной медицинской помощи. По его словам, водитель "скорой", зарплата которого на сегодня составляет 4,5-5 тыс. грн, должен получать 10-12 тыс. грн.