5 участников акции протеста под ОП получили подозрение

Полиция вручает подозрения, тех кто защищает Стерненка. Фото: kh.suspilne.media

5 человек получили подозрение за хулиганство во время акции протеста под Офисом президента Украины.

Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Сообщение о подозрении получили 5 человек. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - отмечают в полиции.

Подозрение от правоохранителей уже получил один из организаторов акции Сергей Филимонов и активисты Алексей Белковский, Денис Мищенко, Владислав Сорд и Роман Ратушный. Участникам акции Вадиму Адамову и Олегу Кабезькому правоохранители пока не вручили подозрения.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. На стене Офиса президента написали баллончиком: "Свободу Стерненко", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.