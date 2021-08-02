3 августа День ангела отмечают владельцы трех популярных имен. Не забудьте поздравить

3 августа именины отмечают Иван, Анна и Федор. Поздравьте близких и друзей с днем ангела.
Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение имен.
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Имя Иван еврейское. Сейчас его можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов. Значение имени Иван трактуется как "Да смилуется Яхве (Бог)". В некоторых странах имя звучит как Айван или Эван.
Имя Анна на иврите звучит "Ханна", а толкуется как "поцелованая Богом". Анна это первое имя, которое появилось в библейском писании. Своими корнями оно уходит в древнееврейские цивилизации. В мужском варианте имя звучит как Ханан.
Имя Федор в славянскую культуру принесли древние греки. В их языке существовало слово "Феодосиос". Это двоскладне имя, дословно переводится как "бог", соединенное с "даром". В разных странах можно услышать и другие варианты произношения имени Федор, например, Теодор, Тодор, Тюдор.
Поздравления для именинников
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
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Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
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Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
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Прими мои самые искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!
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Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.
3 августа наши предки ладили закромы, готовили в кладовых места для зерна. В честь святого Онуфрия Молчаливого пытались все делать молча. Ни одного лишнего слова не произносилось, а если уж и надо было что-то сказать, пытались обойтись одним-двумя словами, не больше.
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