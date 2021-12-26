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воскресенье, 26 декабря 2021 14:47

28 декабря по всей Украине ожидается ухудшение погоды

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28 декабря по всей Украине ожидается ухудшение погоды
На дорогах ожидается гололед. Фото: pixabay

Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях сильный снег, местами вьюги; в южной части мокрый снег и дождь (ночью сильные осадки), гололедица, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Температура воздуха ночью 7-12°С мороза (на востоке до 15°С), днем ​​3-8°С мороза; в южной части ночью 1-6°С мороза, днем ​​0-5°С тепла.

На Закарпатье ночью будет мокрый снег и дождь, днем ​​без осадков, температура воздуха ночью и днем ​​около 0°С.

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На дорогах ожидается гололедица.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, скорость 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой снег, а днем ​​умеренный. На дорогах также будет гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью -7...-9°С, днем ​​-3...-5°С.

Сегодня, 26 декабря, на юге и востоке Украины будет облачно, днем будет идти снег и мокрый снег, местами будет гололедица и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет 0-5° мороза, днем около 0°, прогнозируют синоптики.

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Дата
26
декабря

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