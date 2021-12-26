28 декабря по всей Украине ожидается ухудшение погоды

Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях сильный снег, местами вьюги; в южной части мокрый снег и дождь (ночью сильные осадки), гололедица, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Температура воздуха ночью 7-12°С мороза (на востоке до 15°С), днем 3-8°С мороза; в южной части ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На Закарпатье ночью будет мокрый снег и дождь, днем без осадков, температура воздуха ночью и днем около 0°С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области из сугробов вытащили два автобуса с пассажирами
На дорогах ожидается гололедица.
Ветер восточный с переходом на северо-западный, скорость 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 28 декабря ночью небольшой снег, а днем умеренный. На дорогах также будет гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, скорость 5-10 м/с.
Температура ночью -7...-9°С, днем -3...-5°С.
Сегодня, 26 декабря, на юге и востоке Украины будет облачно, днем будет идти снег и мокрый снег, местами будет гололедица и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет 0-5° мороза, днем около 0°, прогнозируют синоптики.
Комментарии