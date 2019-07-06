25-летний ветеран АТО покончил жизнь самоубийством

Покончил жизнь самоубийством ветеран АТО Фото: СПЖ

На Волыни совершил самоубийство бывший участник боевых действий в Донбассе Вадим Гримайло.

Мужчина покончил с жизнью 5 июля в селе Крупа Луцкого района.

"Страшная весть! Воин АТО покончил с жизнью, 25 лет, умел выживать и не научился с этим жить. Прости, что не спасли", - сообщила в Facebook психолог Елена Зверева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийца написал предсмертную записку на песке

Вадим Гримайло пять лет назад служил в рядах 51 ОМБр, написал в комментариях адвокат Василий Нагорный.

"Ужасно, мы его несколько раз забирали ГБР, на этот раз не набрал", - добавляет психолог.

В Киевской области вор проник в магазин и пытался покончить с собой.