24% украинцев не намерены вакцинироваться

Почти четверть украинцев не намерены делать вакцину от коронавируса. Фото: mil.gov.ua

24% украинцев не намерены делать вакцину от коронавируса.

При этом более 40% граждан планируют вакцинироваться, еще 12% уже вакцинировались одной дозой, а 43% – двумя. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Gradus Research.

Люди не хотят вакцинироваться из-за недоверия к вакцине от COVID-19 (20%), малоисследованность вакцины (14%) и небезопасности вакцины (11%). О противопоказаниях к вакцинации заявили 5,6% респондентов, не верят в вакцинацию в целом 4,9%.

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Опрос проведен среди жителей городов Украины с населением 50 тыс. в возрасте 18-60 лет методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

За день 12 ноября в Украине зафиксировали 23 572 новых случаев коронавируса. 695 инфицированных украинцев скончались.