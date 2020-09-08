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вторник, 08 сентября 2020 18:35

23-летний Антон Михайлюк нуждается в помощи в борьбе с онкозаболеванием

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23-летний Антон Михайлюк из города Помична на Кировоградщине с октября 2017-го ведет борьбу с лимфомой Ходжкина, злокачественным поражением лимфатической системы.

За все время юноша прошел длительное и утомительное лучевое лечение и химиотерапию. В марте перед аутологичной трансплантацией костного мозга произошел рецидив.

На сегодняшний день для борьбы с рецидивом Антону нужно продолжить лечение препаратом иммунотерапии Китруда (пембролизумаб) каждые 3 недели до полного ответа организма. Лечение Антон проходит в отделении онкогематологии Киевского Национального института рака, прошел 5 курсов иммунотерапии.

Один курс иммунотерапии стоит 106 тыс. 492 грн.

 

- Это лечение имеет очень высокую цену, но в мире нет ничего выше, дороже и ценнее человеческого здоровья и жизни. Прошу всех неравнодушных и милосердных людей о финансовой помощи на лечение сына, будем благодарны за каждую спасительную гривну, - обращается к людям мама Антона, Валентина Ярошенко.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка

4149 4991 4131 4888

Михайлюк Антон Андреевич

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