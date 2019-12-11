2020 год будет голодным и неурожайным – астролог

Фермерам придется изменить культуры, которые выращивали раньше. Фото: superagronom.com

В 2020 году погода не раз удивит украинцев. Будем иметь неурожайный год, полный погодных катаклизмов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Погода будет нестабильной, - говорит астролог. - Будем наблюдать резкие перепады давления и температур от мороза к жаре. Синоптики могут часто ошибаться в своих прогнозах. Зимой серьезные морозы будут провоцировать аварии в электросетях".

По словам астролога, в 2020 году бесполезно рассчитывать на высокие урожаи.

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"Времена года не будут наступать вовремя. Фермеры начнут жалеть, что рано посеяли или посадили, - говорит Максимова. - Увеличится количество вредителей. Фермерам придется изменить культуры, которые выращивали раньше. Выигрывают предусмотрительные, которые будут строить теплицы и сеять растения, выдерживающие погодные колебания. Есть тенденции к голодному году. Хорошо, что у нас есть прошлогодние запасы, которыми сможем воспользоваться".

2020 год - один из самых интересных в жизни Весов. Присматривайтесь к своему окружению, разберитесь со своими желаниями. Астролог рассказала, в чем секрет побед.