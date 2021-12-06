19 поддельных Covid-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь"

В аэропорту чаще всего выявляют поддельные сертификаты. Фото: zaxid.net Фото: zaxid.net

В международном аэропорту "Борисполь" за три дня правоохранители обнаружили 19 Covid-сертификатов с признаками подделки.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"В период со 2 по 4 декабря на территории аэропорта 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по подделке, а также использование поддельных документов.

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С 29 ноября по 1 декабря в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили 14 Covid-сертификатов с признаками подделки.

22 октября в аэропорту "Борисполь" поддельные ковид-сертификаты обнаружили у Надежды Савченко и ее сестры Веры. Обе прилетели в Украину из Турции. На скринах видно, что в поддельных ковид-сертификатах сказано о якобы вакцинировании Pfizer в мае и июне этого года. По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство.