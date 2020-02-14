13-летнему Богдану Хорольскому нужны деньги на новое сердце

13-летнему Богдану Хорольскому из города Каменское Днепропетровской области срочно нужна помощь для лечения. Его госпитализировали в детскую реанимацию Института сердца с диагнозом - дилатационная кардиомиопатия с пониженным сокращением левого желудочка сердца.

Автор: Фото предоставлено Ириной Хорольской Богдану Хорольскому срочно нужна помощь на механическое сердце

Состояние Богдана тяжелое, спасти его может только трансплантация сердца. Но поездку в Белоруссию он не выдержит, может остановиться сердце. Единственная возможность - установить механическое сердце, чтобы мог дождаться донорского. Стоит такое устройство 5 млн грн.

Богдан 2 года назад был обычным ребенком. В январе 2018 года у него поднялась температура, появился кашель. Через неделю добавились боли в животе и тошнота.

"У меня началась паника, вызвала скорую помощь. Думала, что это аппендицит, но Богданчика перевели в реанимацию. После выписки появились проблемы с сердцем вследствие перенесенной ОРВИ. С каждым днем ​​ситуация становилась все хуже и хуже, усилилась одышка, появился упадок сил. В Институте сердца нас ошарашили новостью о необходимости срочной пересадки сердца", - рассказывает Ирина Хорольская, мать Богдана.

Автор: Фото предоставлено Ириной Хорольской Богдану Хорольскому срочно нужна помощь на механическое сердце

Женщина сама воспитывает ребенка. Муж умер, когда сыну исполнилось 5 лет. Денег в семье мало. Разве что пенсии по потере кормильца и ребенка инвалида.

Собрать такую ​​сумму очень трудно. Мать надеется на неравнодушных людей. В их руках жизнь Богдана, поэтому просит помочь, кто сколько может.

Реквизиты для помощи: Благотворительный фонд "Сердце на ладони"

ЕГРПОУ 37432793

АО КБ "ПРИВАТБАНК" г. Киев, МФО банка: 320649

р / с UA55 320649 00000 26001060714855

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на приобретение системы механической поддержки сердца Хорольского Богдана.

Или можно сделать благотворительное пожертвование, воспользовавшись картой Приватбанка на сайте, воспользовавшись кнопкой "Помочь".