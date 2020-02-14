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пятница, 14 февраля 2020 10:07

13-летнему Богдану Хорольскому нужны деньги на новое сердце

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13-летнему Богдану Хорольскому из города Каменское Днепропетровской области срочно нужна помощь для лечения. Его госпитализировали в детскую реанимацию Института сердца с диагнозом - дилатационная кардиомиопатия с пониженным сокращением левого желудочка сердца.

Автор: Фото предоставлено Ириной Хорольской
  Богдану Хорольскому срочно нужна помощь на механическое сердце
Богдану Хорольскому срочно нужна помощь на механическое сердце

Состояние Богдана тяжелое, спасти его может только трансплантация сердца. Но поездку в Белоруссию он не выдержит, может остановиться сердце. Единственная возможность - установить механическое сердце, чтобы мог дождаться донорского. Стоит такое устройство 5 млн грн.

Богдан 2 года назад был обычным ребенком. В январе 2018 года у него поднялась температура, появился кашель. Через неделю добавились боли в животе и тошнота.

"У меня началась паника, вызвала скорую помощь. Думала, что это аппендицит, но Богданчика перевели в реанимацию. После выписки появились проблемы с сердцем вследствие перенесенной ОРВИ. С каждым днем ​​ситуация становилась все хуже и хуже, усилилась одышка, появился упадок сил. В Институте сердца нас ошарашили новостью о необходимости срочной пересадки сердца", - рассказывает Ирина Хорольская, мать Богдана.

Автор: Фото предоставлено Ириной Хорольской
  Богдану Хорольскому срочно нужна помощь на механическое сердце
Богдану Хорольскому срочно нужна помощь на механическое сердце

Женщина сама воспитывает ребенка. Муж умер, когда сыну исполнилось 5 лет. Денег в семье мало. Разве что пенсии по потере кормильца и ребенка инвалида.

Собрать такую ​​сумму очень трудно. Мать надеется на неравнодушных людей. В их руках жизнь Богдана, поэтому просит помочь, кто сколько может.

Реквизиты для помощи: Благотворительный фонд "Сердце на ладони"

ЕГРПОУ 37432793

АО КБ "ПРИВАТБАНК" г. Киев, МФО банка: 320649

р / с UA55 320649 00000 26001060714855

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на приобретение системы механической поддержки сердца Хорольского Богдана.

Или можно сделать благотворительное пожертвование, воспользовавшись картой Приватбанка на сайте, воспользовавшись кнопкой "Помочь".

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
14
февраля

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