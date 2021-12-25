12-летний украинец победил в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам

Фото: Facebook

12-летний украинец Игорь Самуненков победил в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам.

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины в Facebook.

В итоговой таблице турнира, который был заключительным в цикле соревнований по рапиду среди кадетов и юношей в текущем сезоне, киевлянин набрал одинаковое количество очков с американцем Абхиманью Мишрой. Однако Самуненков опередил представителя США, являющегося самым молодым гроссмейстером в истории, за счет дополнительных показателей – победы в первом туре над ним со счетом 1,5:0,5.

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В прошлом году Игорь Самуненков стал серебряным призером юношеского онлайн-чемпионата мира по рапиду. По пути в финал спортсмен обыграл своих сверстников из Египта, Турции и Польши, однако уступил американцу Димитару Мардову.