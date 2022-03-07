12-й день войны: в ООН назвали количество погибших гражданских украинцев

За 12 дней русской войны в Украине погибли 406 гражданских лиц.
Об этом сообщает CNN, цитируя должностное лице ООН.
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"Представители ООН по правам человека говорят, что в Украине было зафиксировано более 1200 жертв среди гражданского населения, 406 человек погибли. Отмечают, что сложно определить реальное количество погибших и раненых", - говорится в сообщении.
В управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что реальное количество пострадавших и погибших украинцев может быть "значительно выше".
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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