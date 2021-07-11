12 июля отмечают большой церковный праздник

Православная церковь византиийського обряда 12 июля чтит память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

Автор: saintillia.org Апостолы Петр и Павел

Святой апостол Петр обнаружил свою любовь и преданность Христу еще в дни его земной жизни. К призвание своего на труды апостольские он носил имя Симон, был женат и имел детей. Родился в Галилейском городе Вифсаиде, жил в городе Капернауме.

Согласно Евангелию, однажды, проходя по берегу озера, Христос увидел двух рыбаков. Иисус сказал рыбакам слова, которые определили их дальнейшую судьбу: "Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей". Это были сыновья еврейского рыбаки Иовы - Симон и его брат, еврейское имя которого не сохранилось в истории ( в крещении получил имя Андрей, и стал одним из 12 апостолов Христа. - Gazeta.ua).

Посля обращение в христианство Симон получил от Христа имя Кифа, что значит арамейском языке "камень", "скала". В греческом языке этому слову соответствует "петрос", или "петра". С тех пор новообращенный апостол стал горячим последователем Христовым, его учеником и постоянным спутником.

Апостол Петр был с Иисусом на горе Фавор во время Преображения Христова. Когда приблизилось время крестовых страданий Спасителя, на пути в Иерусалим, он спросил своих учеников: "Вы за кого почитаете меня?" Первым ответил апостол Петр: "Ты - Христос, Сын Бога Живого". За это удостоился высокой похвалы: "Ты - Петр, и на сем камне я осную Церковь мою, и врата ада не одолеют ее".

Апостол Петр также был в Гефсиманском саду, когда Иуда пришел с воинами, чтобы арестовать Христа. И только Петр вступился за Христа - выхватив меч, он отсек ухо одному из слуг первосвященника, но Христос в предсмертный свой час исцелил раба. Когда Христа арестовали, Петр последовал за ним в дом первосвященника, чтобы увидеть ход событий.

Автор: petra-i-pavla.church.ua Икона апостола Петра

Петр грелся у костра, когда служанка узнала в нем спутника арестованного Христа. На обвинения апостол сказал, что это ошибка, е еще дважды клялся, что не знает Иисуса. И когда вдруг запел утренний петух, Петр вспомнил сказанное ему Христом: "Не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня".

Однако, Петр раскаялся - настолько искренне, что именно ему первому из учеников явился Христос после своего Воскресения и восстановил его в апостольском статусе. После Вознесения Христа и сошествия Святого Духа на апостолов, именно апостол Петр стал главой первохристианской общины. Он активно проповедовал христианство не только в Иерусалиме, но и среди других народов.

По приказу императора Нерона апостола Петра арестовали и обрекли на смерть через распятие. Но, считая себя недостойным принять мучения, через которые прошел Христос, Петр попросил, чтобы его распяли вниз головой. Таким образом он при смерти склоняет голову перед Богом. Об этом говорится во втором соборном послании Петра.

Апостол Петр считается в христианстве тем, кто хранит ключи от Царства небесного.

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Святой апостол Павел родился в городе Тарс в очень религиозной еврейской семье, от рождения носил имя Савел (Сауль, на еврейском - Шауль. При крещении получил имя Пауль. - Gazeta.ua). Был ревностным хранителем фарисейских законов. Участвовал в преследовании и арестах христиан.

Автор: /bpc.org.ua Апостол Павел

В 34 году Савел вместе с воинами направлялся в Дамаск по поручению первосвященника отдать на муки христиан, скрывавшихся там. По дороге с ним произошло событие, которое изменило всю жизнь Савла. Ему явился Христос в божественном свете, от которого Савел ослеп. Как говорится в Книге Деяний, по велению христовому в Дамаске нашел Савел апостола Ананию, которому в видении было открыто, чтобы он пошел на "улицу Прямую, спросил в Иудином доме тарсянина по имени Савел". Анания возложил на Савла руки, чтобы тот прозрел. После этого Савел принял святое крещение и был назван Павлом.

Считается, что сам Христос переродил его с "ветхого" и сделал "новым" человеком и просветил его светом истины: ни стало Савла, а появился Павел - этот "избранный сосуд Божий" и второй первоверховных апостолов.

Апостол Павел проповедовал веру Христову среди иудеев и язычников, среди рабов и свободных - в Палестине, Малой Азии, Греции, Италии и на Средиземноморских островах. Павел был среди участников первого Собора апостолов в Иерусалиме.

Беспрестанно проповедуя Евангелие, апостол переносил много скорбей и страданий, трижды тонул корабль, на котором он плыл, его били палками и побивали камнями. Апостола Павла арестовали в Македонии, но после горячей молитвы здание задрожало, кандалы рассыпались и двери темницы отворились.

По возвращении апостола Павла из третьего миссионерского путешествия в Иерусалим его схватили иудеи и, как римского гражданина, отправили в Рим на суд кесаря. В Риме апостол Павел помогал апостолу Петру просвещать римлян светом христовой веры, за что и был осужден к смерти. Сначала Павла посадили в тюрьму, а в последствии ему отсекли голову мечом. Это произошло через год после смерти апостола Петра по времена правления императора Нерона.

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12 июля церковь также молитвенно чтит память святого Григория (Калидиса), митрополита Ираклийского.

Автор: drevo-info.ru Святой Григорий (Калидис), фото 1905 года

Родился В 1844 году в городе Кумбао в Турции. Получил хиротонию в 1862-м. С 1879-го был митрополитом Трапезундский епархии, с 1884 года - митрополит Солунский. С 1889 года - митрополит Янинский. В Константинополе был председателем Правления типографии, председателем Правления монастырского имения, членом Правления семинарии и председателем церковного суда. Во время греко-турецкой войны в 1897 году вместе с генеральным консулом Греции святому Григорию удалось удержать Янинскую митрополию от разграбления. С 1902-го был митрополитом Ираке.

После непродолжительной болезни Григорий Калидис умер 25 июля 1925-го, был похоронен в Салониках. 20 июля 1979 года его мощи выкопали с Благовещенского кладбища, чтобы перенести в базилику святого Димитрия Солунского. Оказалось, что от них идет приятный запах. С тех пор есть многочисленные свидетельства исцеления людей у ​​раки с мощами. Патриаршим и Синодальным актом 22 мая 2003 года святого Григория Калидиса канонизировали.

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Сегодня также поминают святого Паисия Святогорца. Один из самых почитаемых греческих святых и духовных светил греческого народа XX века имел в миру имя Арсениос Эзнепидис. Бывший боец ​​антифашистского греческого Сопротивления, афонский старец известный своими духовными наставлениями.

Автор: solun.gr Святой Паисий Святогорец

Родился 25 июля 1924 в Каппадокии, получил при крещении имя Арсений. Вскоре его семья переселилась в греческий город Эпир, где Арсений после окончания школы изучал плотничество. Во время войны в Греции Арсений служил радиооператором. В 1950-м ушел на гору Афон, где четыре года был послушником, а затем был пострижен в инока с именем Аверкий. В 1956 году в монастыре Филофей старец Симеон совершил постриг Аверкия в малую схиму и дал имя Паисий.

Отличился праведной жизнью и подвижнической подвигом, а также многочисленными чудесами. Его жизненный путь описан в "Житии старца Паисия Святогорца".

12 июля 1994, приняв Святое Причастие за день до этого, старец Паисий скончался и был похоронен в Сурате, рядом с Церковью Святого Арсения Каппадокийского. Во вторник 13 января 2015 Священный Синод Константинопольского Патриархата под председательством патриарха Варфоломея причислил старца Паисия Святогорца к лику святых.

12 июля отмечают именины Григория, Петра, Павла и Семена. Подборку поздравлений для именинников приготовила Gazeta.ua.