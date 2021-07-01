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четверг, 01 июля 2021 15:19

11-летняя Ирина Химич умерла от старости
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Ирина болела редкой болезнью, которая преждевременно ее состарила.
Фото: Facebook/Дина Химич
На этом фото девочке исполнилось 10 лет.
Из-за болезни у ребенка возникли проблемы с зубами. Врачам удалось успешно прооперировать юную пациентку в 2018 году.
Ирина вместе с мамой.
Девочка обожала рисовать.

В Виннице 30 июня умерла 11-летняя Ирина Химич. Девочка страдала редкой болезнью, которую за всю историю человечества обнаружили в 200 человек. Прогерия - генетический недуг, из-за которого человек за год стареет на восемь-десять лет. Продолжительность жизни с таким диагнозом составляет 13 лет.

Трагическую новость в Facebook сообщила Дина Химич, мать покойной.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти", - написала мать Ирины.

Внешне новорожденные дети с прогерией ничем не отличаются от других. Первые изменения начинают замечать в возрасте двух или трех лет. Тогда у больного появляются морщины. Врачи констатируют симптомы, более характерные для пожилых людей.

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Так произошло и у Ирины. Болезнь обнаружили в 3-летнем возрасте. Несмотря на недуг, девочка пыталась жить и творить. Была талантливой художницей. Рисовала картины и успела презентовать собственную выставку.

В Украине введут неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний у новорожденных. Медики смогут диагностировать не четыре, как было раньше, а двадцать одно заболевание. Тест проводят в первую неделю жизни малыша.

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