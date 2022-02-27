11 десантных кораблей двинулись из Крыма в Затоку: телеграмм-канал

Российские корабли могут быть уничтожены крылатыми ракетами, находящимися на вооружении комплекса "Нептун". ФОТО: armyinform.com.ua

11 десантных кораблей вышли из Крыма в сторону Залива Одесской области.

Будут высаживать десант, который должен атаковать Одессу, сообщает телеграмм-канал "Репортер Украина" со ссылкой на данные разведки. Однако официального подтверждения информации на 19:16 – не было.

По кораблям может отработать украинский ракетный комплекс "Нептун", вооруженный крылатыми ракетами.

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Белоруссия выпустила тактические ракетные комплексы "Искандер" в сторону Украины. Приземлились в Житомире, сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.