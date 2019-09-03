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вторник, 03 сентября 2019 08:41

Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан

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Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан
Вертолет влетел в эпицентр урагана. Фото: Facebook.

NOAA показали, как выглядел изнутри ураган 4-5 категории Дориан. Примерно сутки назад он пришел к Багамским островам и остановился там.

Пилоты спецотряда Нurricane Hunters ("Охотники за ураганами" -Gazeta.ua) из Национального управления океанических и атмосферных исследований США отслеживают стихию каждый день. борт Lockheed WP-3D Orion осуществляет полеты через воронку урагана, собирает информацию и передает в центр, передает "Лига.Новости".

Порывы ветра в эпицентре урагана Дориан превышали 300 км/ч.

Кроме пролета в "глаз" урагана, экипажи осуществляют полеты над воронкой на высоте 13,7 км.

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Группа украинских и польских инженеров разработала "пасеку будущего". Подобные уже несколько лет работают в Канаде и Польше. Каждый улей оборудовали электронными IoT устройствами, которые передают информацию о жизни пчел на смартфон.

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