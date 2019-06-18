Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой

Андрея Лесика облили зеленкой. Фото их открытых источников.

В Харькове под поваленным памятником Жукову собрались пророссийские активисты организаций "Трудовая Харьковщина" и "Союз советских офицеров", чтобы возложить цветы к постаменту где стоял памятник

Пришедшие активисты собирались почтить память Жукова. 18 июня - день его смерти.

Активистами руководил известный любитель "русского мира" Андрей Лесик. При каждом удобном случае заявляет, что на Донбассе "идет гражданская война", а "РФ - братская Украине страна", передает 057.ua.

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На него набросились проукраинские активисты организаций "Світанок" и "Фрайкор". Лесика облили зеленкой и буквально прогнали от памятника.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель осудила снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Она назвала это примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики.