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среда, 19 декабря 2018 02:24

Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
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Выбрали лучшие свадебные фото 2018 года
Фото: LAURENTIU NICA/boredpanda.com
Выбрали лучшие свадебные фото 2018 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2018 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2018 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2018 года

Показали лучшие и самые смешные снимки свадебных фотографов в 2018 году. На них видно настоящие эмоции молодоженов и гостей праздника.

Список самых впечатляющих фотографий собрал boredpanda.com.

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Работы фотографов покоряют своей подлинностью и непринужденностью. Так можно увидеть не только безупречные и роскошные церемонии бракосочетания, а и обратную сторону свадьбы: уставших детей, пьяных молодоженов и веселых, безудержных гостей.

Свадебный фотограф Пьер Виоль из Мексики 10 лет снимает влюбленных под водой. Делает это в море и бассейнах. Подводные фотосессии длятся от 3 до 6 часов.

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