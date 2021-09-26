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воскресенье, 26 сентября 2021 15:07

Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
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Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua собрала поразительные фото за последние дни.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ

Автор: Getty Images
 

Августа Джусийте и Гедиминас Гелготас с камерного оркестра NICO New Ideas выступают во время концерта "Осенние сезоны" Международного музыкального фестиваля "Одесская классика", Одесса, 18 сентября.

Автор: Getty Images
 

Солдаты бегут возле вертолета после приземления во время международных военных учений "Быстрый тризуб - 2021", Львов, 24 сентября. Украинско-американские командно-штабные учения начались 20 сентября и продлятся до 1 октября. В них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих из 15 стран.

Автор: REUTERS
 

Рабочий контролирует процесс выплавки чугуна на Енакиевском металлургическом комбинате. Енакиево, Донецкая область, 24 сентября. Город находится под контролем боевиков.

Автор: Getty Images
 

Александр Усик бьется с Энтони Джошуа во время поединка за титул в супертяжелом весе на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", Лондон, Великобритания, 25 сентября. Победу одержал Усик. Он стал чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO.

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Автор: Getty Images
 

Лава вулкана Камбре-Вьеха покрыла более 180 гектаров на острове Ла-Пальма и уничтожила 390 зданий. Канарские острова, Испания, 24 сентября.

Автор: Getty Images
 

Жираф Китото и ее детеныш вышли впервые на публику в зоопарке, Перт, Австралия, 23 сентября. Животное родилось в рамках региональной программы разведения, которая предотвращает исчезновение вида. Зоопарк Перта проводит публичный конкурс, чтобы выбрать имя для маленького жирафа.

Автор: Getty Images
 

Фермер работает на сушильной площадке красного перца в поселке Сандуны провинции Ганьсу. Джиукван, Китай, 21 сентября.

Автор: Getty Images
 

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" запускают с космодрома Венчан. Хайку, Китай, 20 сентября.

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Дата
26
сентября

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