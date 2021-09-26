Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю

Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua собрала поразительные фото за последние дни.
СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
Августа Джусийте и Гедиминас Гелготас с камерного оркестра NICO New Ideas выступают во время концерта "Осенние сезоны" Международного музыкального фестиваля "Одесская классика", Одесса, 18 сентября.
Солдаты бегут возле вертолета после приземления во время международных военных учений "Быстрый тризуб - 2021", Львов, 24 сентября. Украинско-американские командно-штабные учения начались 20 сентября и продлятся до 1 октября. В них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих из 15 стран.
Рабочий контролирует процесс выплавки чугуна на Енакиевском металлургическом комбинате. Енакиево, Донецкая область, 24 сентября. Город находится под контролем боевиков.
Александр Усик бьется с Энтони Джошуа во время поединка за титул в супертяжелом весе на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", Лондон, Великобритания, 25 сентября. Победу одержал Усик. Он стал чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO.
СОБЫТИЯ В МИРЕ
Лава вулкана Камбре-Вьеха покрыла более 180 гектаров на острове Ла-Пальма и уничтожила 390 зданий. Канарские острова, Испания, 24 сентября.
Жираф Китото и ее детеныш вышли впервые на публику в зоопарке, Перт, Австралия, 23 сентября. Животное родилось в рамках региональной программы разведения, которая предотвращает исчезновение вида. Зоопарк Перта проводит публичный конкурс, чтобы выбрать имя для маленького жирафа.
Фермер работает на сушильной площадке красного перца в поселке Сандуны провинции Ганьсу. Джиукван, Китай, 21 сентября.
Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" запускают с космодрома Венчан. Хайку, Китай, 20 сентября.
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