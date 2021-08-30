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понедельник, 30 августа 2021 22:50

Жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека

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Жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека
258 человек в ОРДЛО числятся пропавшими без вести. Фото: ua.news

С начала российской оккупации меньшей мере 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма.

Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ескендер Ибраимов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов. Большинство этих людей есть проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в 112 уголовных производствах за 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищение людей.

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В большинстве случаев выявили факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной администрации. Зафиксировали многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей.

Пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

"Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками "Крымской платформы", чтобы нарушение России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания, давление на РФ усиливался для предупреждения подобных преступлений и проведения эффективного расследования во всех случаях насильственных исчезновений", - заявила первая заместитель министра Эмине Джапарова.

Сегодня в мире отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений.

Временная оккупация Автономной республики Крым Российской Федерацией началась 20 февраля 2014 года.

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