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суббота, 15 февраля 2020 17:49

Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев

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Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Один из рыбаков, которого с тремя знакомыми оккупационные "правоохранители" задержали 15 февраля в западной части Азовского моря. Фото: скриншот

Российские силовики опубликовали видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков.

В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.

"По документам, владелец - человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района Запорожской области составом четыре человека", - заявил на допросе украинский рыбак.

Также сообщается, что рыбаков задержали за браконьерство. На видео мужчина рассказывает, что камбалу ловили сетями, а также о том, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей.

Пока неизвестны имена членов экипажа захваченного в Азовском море судна.

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Между тем прокуратура АР Крым и Севастополя начала уголовное производство из-за задержания российскими силовиками судна с четырьмя украинцами в Азовском море.

"Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15 февраля в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи", - говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Директор Депаратменту консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщил, что Россия не передавала никаких документов о задержании украинских граждан.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя украинцами. Граждане Украины не имели при себе документов.

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