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вторник, 14 мая 2019 01:52

Военную технику Украины в Крыму хотят утилизировать

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Военную технику Украины в Крыму хотят утилизировать
Российские военные провели учения в оккупированном Крыму

Россия хочет утилизировать украинскую военную технику, которая осталась в Крыму после аннексии 2014 года.

"Исходя из международных норм украинское руководство в течение 10 лет должно забрать технику. Если нет, то мы будем вынуждены ее утилизировать. Ибо то, что не находится в эксплуатации приходит в упадок и негодность", - сказал председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Шаманов, сообщает "ТАСС".

По его словам, современных образцов в Крыму "не наблюдали, а те, которые есть, России не интересны".

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Напомним, Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014. Украина присоединение Крыма к РФ не признает, как и большинство стран Запада, которые ввели в отношении России политические и экономические санкции.

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