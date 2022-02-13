В оккупированном Крыму находятся 32 тысячи российских военных

В Крыму численность личного состава российских военных составляет 32 тыс. Фото: ukrinform

В оккупированном Крыму численность личного состава российских военных составляет 32 тысячи.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире Общественного Крыма.

С 2014 года до начала 2022 г. Россия значительно усилила военное присутствие и на самом полуострове, и в акватории Черного моря, отметила Маляр.

"На территории полуострова на постоянной основе создана межвидовая группировка войск ВС РФ, и численность личного состава на сегодняшний день насчитывает около 32 тысяч военнослужащих", – заявила замминистра.

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По словам Маляр, украинская разведка не может публиковать всю информацию о накоплении российских войск вблизи границ с Украиной. Сейчас фиксируют более 100 тысяч воинского личного состава российских военных в крымском направлении вдоль границ с Украиной.

"Если сравнивать с весной 2021 года, тогда фиксировали 126 тысяч. Сегодня плюс-минус, примерно так же. По состоянию на сегодняшний день, мы не фиксируем создание этих ударных групп", – добавила заместительница.

Украина требует от России разъяснений по военной деятельности у границ страны и в оккупированном Крыму. На ответ РФ имеет 48 часов. Об этом 11 февраля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 10 февраля стартовали военные учения России и Беларуси. В Кремле утверждают, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки к возможному вторжению в Украину. Так, в администрации президента США заявили, что считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.