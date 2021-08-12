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четверг, 12 августа 2021 22:51

В Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

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В Крыму затопило трассу, которая ведет к &quot;крымскому мосту&quot;
В ближайшие дни также прозгнозують сильные дожди. Фото: krymr.com

В оккупированном Россией Крыму прошли сильные дожди.

В результате подтопило трассу "Таврида", которая идет от "крымского моста" на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь. Об этом сообщает Крим.Реалии.

По направлению село Ленино - село Ильичева организовали объезд.

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Оккупанты объявили штормовое предупреждение на два дня - 13 и 14 августа из-за прогноза об ухудшении погодных условий на востоке полуострова.

Украина направляет в Офис прокурора Международного уголовного суда Гааги сообщение о преступлениях России против культурного наследия в оккупированном Крыму. Киев передаст суда собранную аналитику по экспроприации и разрушения объектов культурного наследия.

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