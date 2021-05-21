В Крыму посадили украинского студента

Мужчину обвинили в борьбе с оккупантами. Фото: pexels.com

Подконтрольный оккупантам Городской суд Евпатории приговорил к одному году лишения свободы гражданина Украины по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Он был студентом геолого-географического факультета одного из украинских университетов, сообщили в суде.

Его обвиняют в создании группы в социальной сети, посвященной восстановлению суверенитета Украины в Крыму.

"Установлено, что в 2018 году гражданин Украины Д. создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возвращения Республики Крым и города Севастополя под юрисдикцию Украины, активно вербовал его членов среди жителей Крымского полуострова, призвал к совершению противоправных действий. При посещении в 2020 году Республики Крым Д. был обнаружен и задержан сотрудниками ФСБ, которые уже знали о его преступной деятельности", - говорится в сообщении

Оккупанты говорят, что осужденный ими гражданин Украины якобы свою вину признал и заявил об "ошибочноси своих убеждений".

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"Гражданин Д. вину признал полностью, раскаялся в содеянном, при этом пояснил, что преступление совершил, поскольку попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских средств массовой информации", - говорится в сообщении.

16 мая, Министерство иностранных дел запустило проект "Незламні". Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.