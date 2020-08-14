В Крыму бывший СБУшник перешел в ФСБ и пытал украинца - Стрижак

Начальник ГУНП в АРК и Севастополе Виталий Стрижак: "Экс-сотрудник СБУ изменил присяге и перешел на службу в ФСБ России"

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении экс-сотруднику СБУ, который, изменив присяге, перешел на службу в ФСБ России и пытал гражданина Украины в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил начальник ГУНП в АРК и Севастополе Виталий Стрижак.

С заявлением о пытках обратился 34-летний мужчина после того, как выехал с полуострова на материковую Украину. Он сообщил, что группа неизвестных обманом посадили его в автомобиль, надели мешок на голову, а позже пытками заставили признать себя виновным в незаконном приобретении и хранении патронов и боеприпасов, а также распространении в интернете экстремистских материалов.

В неизвестном помещении пострадавшего били по голове, его руки и ноги при этом были связаны скотчем. Применяли электрический ток, каждый раз увеличивая напряжение. Когда мужчина терял сознание, его откачивали и продолжали избивать. После побоев, пыток, посягательств на половую неприкосновенность пострадавший согласился признать свою вину в преступлениях, которых не совершал. Также преступники заставили его подписать "протоколы следственных действий", записали на видео признание в совершении преступлений и согласие сотрудничать с ФСБ.

Виталий Стрижак сообщил, что с пострадавшим провели все необходимые следственные действия и экспертизы. В ходе следствия была установлена личность одного из преступников — 44-летний бывший сотрудник СБУ. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Незаконное лишение свободы и пытки нарушают не только украинское, но и международное законодательство, в частности, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны", — заявил Стрижак.

Он добавил, что в настоящее время предпринимаются меры по установлению места местонахождения подозреваемого.