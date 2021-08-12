В Гаагу передали сообщение о преступлениях в оккупированном Крыму

В Гаагу передали сообщение о российских преступлениях в оккупированном Крыму. Фото: DW

Украина направляет в Офис прокурора Международного уголовного суда Гааги сообщение о преступлениях России против культурного наследия в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает генеральная прокурорка Ирина Венедиктова.

По словам генпрокурора, Киев передаст в суд собранную аналитику по экспроприации и разрушении объектов культурного наследия.

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В частности, речь идет о таких объектах как:

- древний город Херсонес Таврический и его хора;

- историческую среду столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале;

- крымская астрофизическая обсерватория;

- башня Константина и Доковая Башня в городе Феодосия;

- Церковь Иоанна Предтечи в Керчи.

Также в информсообщении подробно описали многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

В генпрокуратуре рассчитывают, что МКС приобщит эти факты к расследованию.

Доказательства генпрокуратура собирала вместе с экспертами по международному гуманитарному и международного уголовного права.

11 августа в центре оккупированного Симферополя обвалилась стена исторического здания XIX века - Крымской государственной филармонии. Около 9:00 утра произошел обвал небольшого участка стены во дворе филармонии, однако вскоре стена двухэтажного здания рухнула полностью. Также в оккупированном Крыму во время строительства трассы "Таврида" уничтожили сотни тысяч артефактов. Все эти памятники больше не подлежат восстановлению. Их покрыли асфальтом.