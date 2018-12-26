Украинский политзаключенному грозит инсульт

Владимир Дудка находится в плохом состоянии. Фото: "Радио Свобода"

Украинскому политзаключенному Владимиру Дудке грозит инсульт.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом в Facebook 26 декабря.

"По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь", - написала Денисова.

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Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и к советнику президента РФ Михаила Федотова с просьбой немедленно принять меры для обеспечения Дудки медицинской помощью.

В оккупированном Симферополе суд распорядился продлить арест бывшему офицеру Черноморского флота Владимиру Дудке. По постановлению суда, его будут держать за решеткой, чтобы он успел "ознакомиться с материалами дела".