Украинские беспилотники вылетели на патрулирование Черного моря

Украинские беспилотники патрулировали Черное море. Фото: ukrayinski-bayraktar

Над Черным морем начали патрулирование украинские беспилотники Bayraktar TB2.

Сейчас патрулирование выполняют беспилотники с 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Воздушных сил Украины, однако вскоре их заменят аппараты, которые недавно поступили в состав десятой бригады морской авиации (Сакской) Военно-морских Сил Украины. Об этом сообщает "Думская".

"Утром 28 июля один из беспилотников вылетел с военной авиабазы ​​Кульбакино, что под Николаевом и в течение нескольких часов патрулировал в воздухе, контролируя обстановку в северо-западной части Черного моря. Полет проходил на высоте около 5000 метров", - говорится в сообщении.

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