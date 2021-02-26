Украинцы в Крыму саботируют российские решение

"Передо мной вопрос" Украина, не Украина? "Никогда не стоял. В Украине родился я, в этой стране живут мои родители, здесь родились мои дети. Это вопрос достоинства. 26-го февраля 2014 я только что вернувшись с Майдана поехал на митинг под Верховную Раду АР Крым ", - рассказывает Gazeta.ua Сергй Мокренюк, активист Евромайдан-Крым".

В конце февраля он принимал активное участие в сопротивлении российской оккупации. Однако должен был выехать из-за угрозы его жизни и безопасности близких.

Автор: соцсети Крымчанин Сергей Мокренюк был участником Революции Достоинства. После победы Майдана вернулся в Крым чтобы сопротивляться российскому оккупанту. Выехал с полуострова в марте 2014-го года. Занимал должность начальника Управления по вопросам АР Крым и Севастополя

Какая была атмосфера на митинге?

Чувствовалось, что люди готовы бороться за Украину. Это был момент консолидации всех сил за Украину. Мы біли обязаны отстоять это здание, не пускать никого. Должны были помешать россиянам принимать какие-то решения. У людей было желание навалять московитам и отправить их туда, откуда они приехали. Но мы потолкались и разошлись, потому что несколько раз совместно выходили Аксенов, Сенченко и Чубаров и совместно призвали нас разойтись. Люди разошлись очень мрачными. Каждый отдельный украинец там, на оккупированном полуострове, и здесь, на свободной Украины, борется с оккупацией. Участники, с которыми я до сих пор общаюсь, сожалеют, что тогда ушли. Важно, что крымчане, которые тогда собрались, считали московитов врагами. Однако это не день сопротивления и не должен им считаться. Сопротивление оказывается ежедневно. Каждый отдельный украинец там, на оккупированном полуострове, и здесь, на свободной Украины, борется с оккупацией. Когда мы говорим, что день сопротивления сегодня - это глупость, потому что люди в Крыму каждый день делают что-то для деоккупации, по меньшей мере саботируют внедрение решений Москвы. Если бы они этого не делали, то в Крыму давно была бы реальная российская власть, но пока Росии не удается полностью управлять Крымом. Мы должны уважать и поддерживать тех, кто считает Крым украинским и живет там.

В чем проявляется сопротивление оккупации?

Ну, сопротивление это не только поезда "под откос" пускать. На сегодня это саботирована решение какими-то мелкими чиновниками. Сопротивление это обращение к продавцу: "Какие конфеты вкусные?", Получить ответ: "Вкусно с 2014 года нет, только русские". Дело в том, что в Крыму проживают украинцы, с украинским менталитетом. Весь юг полуострова потомки украинцев, которых после второй мировой отправляли поднимать степи и развивать сады, виноградники. Это на уровне подсознания, это неизменно. Именно поэтому Мосва до сих пор не в состоянии полноценно управлять Крымом. Я это категорически утверждаю. Именно поэтому разговоры о деоккупации Крыму не фантазия, а ежедневный кропотливый местами болезненный процесс.

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Когда вы выехали из Крыма?

После захвата Верховной Рады АР Крым российскими военными был мощный митинг 8 марта в Симферополе. А потом еще больше - 9 марта на 200-летие Тараса Шевченко под его памятником. Тогда в Симферополе собралось более 2-х тысяч людей, приехавших со всех уголков Крыма. Как раз перед тем митингом похитили Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. Мы проводили митинг без их участия. Я понял, что мне надо уезжать. Не поворачиваясь домой я после митинга забрал жену, детей и в ночь с 9 на 10-е выехал из Крыма.

Что вы чувствовали, когда выезжали?

Я чувствовал страх: моих друзей похитили, я не могу им помочь, а выезд из Крыма заблокирован севастопольским "Беркутом", с которым мы "знакомы" еще с киевского Майдана. Я знал, что россияне с января накручивали крымчан против движения евромайдан-Крым. Мои фото, информация обо мне и других активистах распространялась с января месяца. И мне было страшно. К тому же со мной ехала моя жена и дети. Я боялся за них. Только на Херсонщине, когда увидел наши флаги, понял, что там остался мой дом, и стало очень больно.

Прошло семь лет. Что вы чувствуете сейчас?

Я борюсь за то, чтобы освобождение Крыма произошло скорей. Я делаю аналитические материалы, я готовлю проекты документов, проекты решений, ищу людей, которые объясняют, что происходило в Крыму на самом деле. Я формирую память об оккупации. Сейчас исследую, как уничтожают культурное наследие Украины в Крыму, как Крым колонизируют, как лишают людей их собственности, как уничтожают украинскую идентичность. Не могу сказать, что боль притупилась, напротив стала глубже, ежедневной. Я постоянно живу в том, что делаю что-то для увольнения. Но эта борьба и вдохновляет работать дальше.

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Многие люди в Украине не понимают что пережили крымчане в 2014-м. Можете объяснить что значит быть беженцем, потерять свой дом, прошлое?

Я нахожусь в сообществе, которая меня поддержала, у меня большой круг единомышленников. Поэтому я быстро нашел и место, где жить, и место работы. В первые полгода нам прекрасная семья дяди Ивана и тети Татьяны предоставили отдельный дом под Киевом, даже снабжали нас продуктами. Но в Украине очень много мифов о Крыме и крымчан, каждый день я стараюсь найти формы, как донести украинскому обществу, что произошло. Что это не "крымчане хотели", а военная операция Москвы. И когда мы говорим, что сегодня день оккупации я это отрицаю, потому что в Крыму и в украинских городах и даже за границей живут люди, которые делают это сопротивление ежедневно. Поэтому и сегодня, и вчера, и три недели назад для меня и сотен тысяч других был день сопротивления оккупации.

Какое первое место вы посетите после деоккупации Крыма?

Я поеду домой.

В этот день 26 февраля 2014 года 12 тыс. крымчан, вышли на митинг под стены Верховной Рады Автономной республики Крым. Хотели помешать оккупации Крыма Россией. Участниками акции были представители Меджлиса крымскотатарского народа, активисты "Евромайдан Крым", члены ОО "Армия спасения", представители Конгресса украинских националистов, ультрас ФК "Таврия". В этот же день коллаборационисты согнали под стены пророссийский митинг. Участниками были преимущественно молодые люди спортивного телосложения. Ситуация была довольно напряженной, но в драку никто не лез, пока сепаратисты не подвезли титушок из организации "Русское единство", которые были вооружены ломами и битами. После этого началась массовая драка. В результате умерло двое россиян.