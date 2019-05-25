Трибунал ООН обязал Россию освободить украинских моряков

19 судей проголосовали за такое решение. Фото: www.5.ua

В немецком Гамбурге Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков.

Суд также требует от России вернуть Украине захваченные суда - об этом объявил председатель трибунала.

"РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли ... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.

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19 судей проголосовали за такое решение.

"19 голосов за 1 против: РФ немедленно должна освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - отметил председатель трибунала.

Во всех случаях судья Колодкин голосовал против.

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первым четырем украинским морякам: Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Евгению Семидоцкому и Сергею Цибизову.