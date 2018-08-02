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четверг, 02 августа 2018 08:37

Сенцов голодает 81 день: ООН попросили повлиять на Россию

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Сенцов голодает 81 день: ООН попросили повлиять на Россию
К Олегу Сенцову не пускают независимых врачей. О его состоянии реальной информации не предоставляют. Фото: Znaj.ua

Реальное состояние здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клиха и Владимира Балуха неизвестен. Россияне не предоставляют достоверной информации украинской стороне.

Из-за этого пришлось обратиться в ООН, сообщила в Facebook Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Денисова отметила, что украинских политзаключенных принудительно лечат в России, к ним применяют пытки и психологическое давление.

"Обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека Зейду Раада аль Хусейну с просьбой применить все возможные рычаги влияния на Российскую Федерацию. Чтобы, в конце концов, это государство начало придерживаться основных принципов гуманизма и уважения к правам человека, выполнять обязательства, предусмотренные международными соглашениями, и сотрудничать", - написала Денисова.

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Кроме того, попросила у ООН посодействовать проведению независимого медобследования Сенцова, Клиха и Балуха.

Длительное голодание Олега Сенцова называют "личной войной" с Путиным. Эксперты считают, что украинского кинорежиссера до сих пор держат в РФ из-за его несгибаемого характера, поскольку Сенцов не позволил себя завербовать.

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02
августа

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