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вторник, 10 декабря 2019 10:37

Сайт "Миротворец" прекращает свое существование

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Сайт &quot;Миротворец&quot; прекращает свое существование
Другие проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме Фото: 24 канал

Сегодня 10.12.2019 года в 18:00 останавливает серверы сайт myrotvorets.center и все его зеркала.

Доступ к сведениям об объектах исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе, пишет Информационный портал центра "Миротворец".

Другие проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме.

Заместитель главы миссии ООН Бенджамин Моро призвал действующую украинскую власть закрыть сайт "Миротворец. По его убеждению, информация, публикуемая этот ресурс, несет угрозу для людей. Как убеждал Моро во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, деятельность сайта" Миротворец " является незаконным.

"Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент - это сайт" Миротворец ". Как вы знаете, сайт содержит личные данные лиц, в том числе журналистов, а это нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те лица, чьи данные размещены на сайте сказываются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, со своей, представляет опасность для таких лиц", - заявил Моро.

Представитель миссии ООН рассказал о человеке, который предстала перед судом по конфликту на Донбассе и чьи данные были опубликованы на "Миротворцы". По его словам, это лицо убили на лестничной площадке своего дома в Мариуполе. Вполне вероятно, что говорится о боевика Романа Джумаева с прозвищем "Джулай".

"Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса пока нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Поэтому мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до конца", - добавил Моро.

Во время 14-часового пресмарафону от имени скандального антиукраинского блогера Анатолия Шария президента Владимира Зеленского спросили, когда закроют сайт "Миротворец".

По словам так называемой журналистки, на этом ресурсе "людей называют преступниками без суда и следствия и публикуют откровенную ложь".

"Однажды даже мою жену записали в" Миротворец ", затем сняли. Не помню, был я там или нет ... Не было? Пока не было. Я - президент, я не могу открывать или закрывать сайты", - ответил на это гарант.

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Добавил, что есть готовым включаться, если есть нарушение законодательства.

"Если я буду вмешиваться в качестве президента в любые сайты ... Это неправильно", - добавил Зеленский.

"Миротворец" - сайт одноименного центра. Последний - это независимая негосударственная организация. Ее создала группа ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Сам сайт является независимым негосударственным СМИ. На "Миротворцы" публикуют информацию о "изменников Родины, боевиков, наемников и террористов, российских военнослужащих - военных преступников". Сведения о таких лицах обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.

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