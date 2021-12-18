Руководителя "Крымской солидарности" Сейдалиева выпустили из тюрьмы

Мустафа Сейдалиев вышел из СИЗО. Фото: Крымская солидарность

В Симферополе российские окуппанты отпустили из СИЗО общественного активиста и руководителя "Крымской солидарности" Мустафу Сейдалиева.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

Ранее Сейдалиева приговорили к административному аресту за публикацию в соцсетях, датированную в 2012 году. Мол, он разместил видеозапись, запрещенную российским законодательством.

Первые две недели свой арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. После освобождения из изолятора его снова задержали 23 ноября в Симферополе во время встречи с освобожденным Эдемом Семедляевым.

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Еще 10 дней админареста Сейдалиев отбывал в следственном изоляторе в Симферополе.

12 ноября 2021 года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.