Россияне хвалятся оружием, которое любит показательно уничтожать Эрдоган

Оккупанты выкатили свое оружие на главные площади оккупированных крымских городов.

Готовятся к параду в честь Дня Победы, пишет RoksolanaToday & КрымUA

Чтобы поразить соцсети, на свет вывезли противовоздушные ракетные комплексы С-400 и российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Крымчане подготовкой недовольны - перекрытие улиц, рейды катеров и большое количество военной техники им надоело.

Сами ЗРК не выглядят угрожающе после обнародования видео, в котором турецкий БПЛА Bayraktar TB2 сбросил на него снаряд.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV