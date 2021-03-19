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пятница, 19 марта 2021 12:59

Россия пытается противодействовать Крымской платформе - МИД

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Россия пытается противодействовать Крымской платформе - МИД
Ежедневно в мире появляются новые голоса в поддержку Крымской платформы. Фото: Reuters

Крымская платформа должна исправить ошибку 2014 года, когда из-за агрессии РФ создали формат для Донбасса. Но международной площадке для возвращения Крыма Украине активно противостоит Россия.

Об этом 18 марта заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть". По его словам, наблюдаются 2 тенденции: 1-я - ежедневно в мире появляются новые голоса в поддержку Крымской платформы, а 2-я - противодействие РФ.

"Нужно вернуться к 2014-му, когда была сделана одна большая ошибка. Тогда был создан формат для вооруженного конфликта, который развернулся из-за российской агрессии на Донбассе. Не было создано ни одного системного международного формата для вопроса Крыма. Президент Зеленский поставил задачу исправить эту ошибку и создать международный переговорный формат, где мы будем вместе с партнерами координировать наши усилия по деоккупации Крыма. Но нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже, я могу ответственно вам об этом сказать, машина по противодействию Крымской платформе. Перед ней стоит 2 задачи. Дискредитировать саму идею и предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите. Над этим Россия уже работает", - сказал Кулеба.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного Россией Крыма. Также он издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

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