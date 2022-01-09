Россия провела военные учения в оккупированном Крыму

Россия провела обучение на территории временно оккупированного Крыма.
Учения организовали для проверки и готовности сил российских военных. Об этом сообщает ТАСС.
Военнослужащие отрабатывали "уничтожение" вражеских беспилотных летательных аппаратов.
"В ходе мероприятия отработали обнаружение и сопровождение летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", - говорится в сообщении.
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К военным учениям также привлекли зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.
Американское СМИ опубликовало карту скопления войск РФ на территории Украины. Да, российские войска окружают Украину с трех сторон, в том числе недалеко от Киева.
В ноябре 2021 года с помощью спутников обнаружили, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной.
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