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воскресенье, 09 января 2022 17:01

Россия провела военные учения в оккупированном Крыму

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Россия провела военные учения в оккупированном Крыму
РФ провела обучение на территории оккупированного Крыма Фото: slovoidilo

Россия провела обучение на территории временно оккупированного Крыма.

Учения организовали для проверки и готовности сил российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Военнослужащие отрабатывали "уничтожение" вражеских беспилотных летательных аппаратов.

"В ходе мероприятия отработали обнаружение и сопровождение летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", - говорится в сообщении.

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К военным учениям также привлекли зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.

Американское СМИ опубликовало карту скопления войск РФ на территории Украины. Да, российские войска окружают Украину с трех сторон, в том числе недалеко от Киева.

В ноябре 2021 года с помощью спутников обнаружили, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

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