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пятница, 21 июня 2019 18:30

Россия хочет уничтожить украинскую подлодку

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Россия хочет уничтожить украинскую подлодку
Подводную лодку "Запорожье" оккупанты хотят утилизировать / фото: Флот

Россия хочет утилизировать захвачен в 2014-м году подводная лодка "Запорожье" (U-001) проекта 641 ВМС ВС Украины.

Соответствующее решение объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводная лодка проекта 641 без указания какого именно лодки. Однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - захвачена в 2014-м году субмарина "Запорожье".

Большая подводная лодка проекта Б-641 была заложена под стапельное номером С260 в марте 1970 года на Новоадмиралтейському заводе (г.. Ленинград). 1 августа 1997, когда в Севастополе впервые праздновали День национальных ВМС, на Графской пристани командир первой украинской субмарины капитан 3 ранга Иван Джемели из рук министра обороны торжественно получил боевое знамя.

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В составе ВМС почти все время находился в ремонте. В 2009 году завершился один из этапов его ремонта - единственная подводная лодка ВМС Украины покинул плавдок "ПД-88" 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ (Севастополь, бухта Троицкая) и с помощью двух буксиров был перетянут к ремонтной стенки этого завода, где и продлится последующий ремонт.

В марте 2012 года "Запорожье" после 22-х летнего ремонта вышел из 13 судоремонтного завода Черноморского флота РФ с Килен-бухты в направлении с Севастопольской бухты.

В 2014-м захвачен оккупантами.

В сети показали, во что превратился единственную подводную лодку украинского флота, часть которого осталась в аннексирована Россией Крыма.

Фото опубликовал волонтер Тарас Чмут.

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Дата
21
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