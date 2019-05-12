Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму

Российские оккупанты в Крыму блокируют украинские радиостанции.

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских FM-радиостанций, сообщает телеканал новостей "24"

Исследователи из "Крымской правозащитной группы" проверили 13 частот семи украинских радиостанций, получили от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания право на вещание на территории северных районов Крыма. Сигнал туда идет с Чаплинки и Чонгара.

Среди семи украинских радиостанций, которые имеют свои частоты на оккупированном полуострове оказались: "Армія FM", "Радіо Крим Реалії", "Радіо НВ", UA Радіо "Промінь", Meydan FM, UA:Радіо "Культура" и "Перець FM".

На частотах некоторых из этих украинских радиостанций звучат или российские радио или сигнал просто отсутствует.

В организации пришли к выводу: оккупационная власть Крыма специально глушит сигнал украинских вещателей, в частности, путем включения российских радиостанций на тех же частотах.

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В оккупированном Крыму в селе Мамашай в ночь на 9 мая, неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.