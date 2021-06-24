Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"

 
Ексклюзивы
1/5
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Просмотров: 279
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 270
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1260
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 666
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1863
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 765
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 216
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
11
5
6
10
Бурное течение сметает все на пути - Ялта уходит под воду
Бурное течение сметает все на пути - Ялта уходит под воду
Машины по крышу залиты водой: в оккупированном Крыму затопило Керчь
Машины по крышу залиты водой: в оккупированном Крыму затопило Керчь
Эсминцы НАТО вошли в Черное море
Эсминцы НАТО вошли в Черное море
Показали стрельбу из гаубиц вблизи Крыма
Показали стрельбу из гаубиц вблизи Крыма
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Видео
Все видео
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Ялту затопило, есть пострадавшие
Ялту затопило, есть пострадавшие
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 864
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 765
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1476
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 639
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 16:07

Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"

  Комментировать
Российские оккупанты показали задержания очередного &quot;украинского шпиона&quot;
Оккупанты задержали "украинская шпиона". Фото: скриншот с видео

В оккупированном Россией Крыму задержали жителя Симферополя якобы за шпионаж в пользу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Задержанного обвиняют, в частности, в передаче данных о полетах военной авиации.

"В течение длительного времени гражданин с использованием специальных устройств получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Добытые сведения планировались использовать против безопасности РФ", - заявили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестованный в Крыму журналист дал показания под пытками

Задержанный является гражданином России. Против него выдвинули обвинение по статье "государственная измена". Он находится под стражей.

На опубликованном оккупантами видео рабочее место якобы шпиона имеет патриотический вид. Стол завешанный украинскими флагами, разбросанные визитки Яроша.

В апреле этого года оккупанты заявили о задержании в Севастополе россиянина, который собирал данные о Черноморском флоте РФ и передавал их Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

В Киеве умер бывший правитель Молдовы

Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский

Французская армия зашла на территорию России

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 14951
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 10728
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6264
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 4221
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3834
Крым
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
 Просмотров: 1044
Россия хочет сорвать международные военные учения
Россия хочет сорвать международные военные учения
 Просмотров: 315
Украина требует допустить в Крым миссии ООН и ОБСЕ
Украина требует допустить в Крым миссии ООН и ОБСЕ Просмотров: 81
СБУ просит Ткаченко включить Басту в черный список
СБУ просит Ткаченко включить Басту в черный список Просмотров: 324
ПАСЕ приняла резолюцию о крымских татарах
ПАСЕ приняла резолюцию о крымских татарах Просмотров: 216
Больше всего комментируют
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
3
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
1
Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер
Голосов: 9098
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть