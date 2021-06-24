Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"

Оккупанты задержали "украинская шпиона". Фото: скриншот с видео

В оккупированном Россией Крыму задержали жителя Симферополя якобы за шпионаж в пользу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Задержанного обвиняют, в частности, в передаче данных о полетах военной авиации.

"В течение длительного времени гражданин с использованием специальных устройств получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Добытые сведения планировались использовать против безопасности РФ", - заявили в сообщении.

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Задержанный является гражданином России. Против него выдвинули обвинение по статье "государственная измена". Он находится под стражей.

На опубликованном оккупантами видео рабочее место якобы шпиона имеет патриотический вид. Стол завешанный украинскими флагами, разбросанные визитки Яроша.

В апреле этого года оккупанты заявили о задержании в Севастополе россиянина, который собирал данные о Черноморском флоте РФ и передавал их Минобороны Украины.