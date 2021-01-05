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вторник, 05 января 2021 11:16

Российские оккупанты опустошили Инкерманское озеро

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Российская оккупационная власть в Крыму прекратила водозабор из Инкерманского озера, что под Севастополем.

Автор: Крым.Реалии
  Местные жители были против забора воды из озера.
Местные жители были против забора воды из озера.

Причиной этому стало то, что в водоеме почти закончилась вода, сообщает "Крым.Реалии".

Водозаборную технику демонтировали, а часть труб уже вывезли.

Автор: Крым.Реалии
  Водозаборнуе технику уже демонтировали.
Водозаборнуе технику уже демонтировали.

В праздничные дни местные жители приходили посмотреть на то, что произошло с озером.

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Оккупанты начали собирать воду из озера в карьере Инкерман еще в конце ноября 2020 года. Водозабор проводили около месяца. Местные жители были против решения российских властей забрать воду из озера.

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