Российские оккупанты опустошили Инкерманское озеро

Российская оккупационная власть в Крыму прекратила водозабор из Инкерманского озера, что под Севастополем.
Причиной этому стало то, что в водоеме почти закончилась вода, сообщает "Крым.Реалии".
Водозаборную технику демонтировали, а часть труб уже вывезли.
В праздничные дни местные жители приходили посмотреть на то, что произошло с озером.
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Оккупанты начали собирать воду из озера в карьере Инкерман еще в конце ноября 2020 года. Водозабор проводили около месяца. Местные жители были против решения российских властей забрать воду из озера.
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