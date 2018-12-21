Рассказали о цели Путина в Крыму

Без Украины Крым превращается в зону экологической катастрофы. Фото: Народная правда

Россия хочет любыми средствами добиться, чтобы Украина поставляла в аннексирован Крым воду и свет.

Без этого на аннексирован РФ полуостров ждет экологическая катастрофа рассказал политолог Кирилл Сазонов в эфире информационно-аналитического проекта "Первые о главном. Комментарии ".

"Оккупация Крыма была для РФ важной задачей. Она это сделала, раздала российские паспорта и объявила своей территорией - федеральным округом.

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Через год-два на полуострове будет экологическая катастрофа. Там нехватка воды, она ужасного качества. Это нужно будет как-то решать. То есть, по идее, хотят обменять мир в Донбассе с особым статусом на де-факто признание Крыму, поставки туда воды и электроэнергии. Это цель РФ ", - отметил политолог.

Жители оккупированного Армянска и окружающих сел жалуются на ухудшение состояния здоровья. От выбросов завода "Крымский титан" у людей сыпи и отеки.