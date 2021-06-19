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Пытки, преследование, нарушение прав человека. ООН опубликовала доклад о оккупированом Крым

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Пытки, преследование, нарушение прав человека. ООН опубликовала доклад о оккупированом Крым
ООН фиксирует пытки и преследования в Крыму. Фото: Запрет

Опубликован очередной промежуточный доклад Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму.

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применения пыток для самооговора, перемещения незаконно осужденных на территорию России, безнаказанности органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ. Отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически – одной из форм принудительного изменения демографического состава населения", – заявила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джепарова, сообщают Крым. Реалии.

Этот доклад в качестве выполнения резолюции ГА ООН 75/192 будет представлен во время сорок седьмой сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник.

Эмине Джепарова также напомнила о наступлении на религиозные свободы в Крыму, в частности, о преследовании Православной церкви Украины на полуострове.

"Продолжаем работать с международным сообществом для установления справедливости и восстановления территориальной целостности Украины", – отметила Джепарова.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия занимается распространением сепаратизма в южных областях Украины.

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