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четверг, 04 марта 2021 00:35

Половина Крыма РФ не нужна - экс-командир ВМС Украины

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Половина Крыма РФ не нужна - экс-командир ВМС Украины
Гайдук рассказал о русских и о Крыме. Фото: Корреспондент

России не нужна была половина территории Крымского полуострова и она "могла остановиться, условно, на Севастополе"

"Сейчас много дискутируют по поводу десантной операции на севере Крыма. Уже сейчас можно говорить, что пол Крыма России не нужно было, возможно, они бы ограничились, условно, Севастополем. И если бы была доведена до конца и анонсирована операция на Северный Крым, то ситуация могла бы развиваться по-другому. И это был бы толчок для боевого применения тех частей, которые дислоцировались в Крыму", – вице-адмирал Сергей Гайдук, который был командующим Военно-морских сил Украины заявил в интервью Крым.Реалии.

Он утверждает, что в 2014 году не знал об десантной операции.

"Нет, тогда не знал. С 3 марта я был временно исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами Украины. Средств закрытой связи, начиная от государственных, засекреченных, тайной связи, их не было. Никакой спецсвязи не было", – подчеркнул экс-глава ВМС.

Гайдук также прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что во время захвата Крыма планировали спасать флот.

"На эту проблему можно смотреть по-разному. Можно идеализировать: корабли снялись с якорей, отшвартовались, вышли в море и пошли, например, на Одессу. Второй взгляд ‒ а почему украинские корабли с украинскими флагами должны уходить из украинского Крыма, уходить с украинских пунктов базирования? Флот ВСУ ‒ это и корабли, и авиация, и береговые части, это и части логистического обеспечения, это и развернутая система управления. Другой вопрос: почему они все были в Крыму, а не за пределами Крыма, почему они были не рассредоточены. И вот представьте себя на минуточку руководителем, когда моряки поднялись и ушли, потому что у них есть на чем идти, летчики взлетели и полетели. А что делать тем, кто на берегу. Они себя как будут чувствовать, брошенными, да? Представьте себе, население видит, что флот сбежал из Крыма. Нас бросили здесь всех. Что вы от нас хотите? Эта проблема очень сложная", ‒ заявил экс-глава ВМСУ.

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Из-за Крыма и Донбасса президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций против России.

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