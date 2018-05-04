Политзаключенного в оккупированном Крыму госпитализировали в критическом состоянии

Крымскотатарского политзаключенного Узеира Абдуллаева в критическом состоянии доставили в больницу Симферополя в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.
"Мама политзаключенного Узеира Абдуллаева только что вышла из СИЗО. Его отвезли в больницу им. Семашко (Симферополь) в критическом состоянии.
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Игнорируя письма адвокатов, родственников, общественности, администрация СИЗО продолжала до сегодняшнего дня держать Узеира Абдуллаева на территории СИЗО, несмотря на все медицинские показания к срочной госпитализации", - говорится в сообщении.
Узеир Абдуллаев - один из пяти задержанных по делу о "Хизб-ут Тахрир". Ранее в политзаключенного обнаружили заражение крови, а месяц назад прооперировали руку.
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