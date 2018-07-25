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среда, 25 июля 2018 12:55

Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
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В аннексированном Севастополе флот оккупанта провел тренировку в бухте города
Фото: ЧФ РФ
В аннексированном Севастополе флот оккупанта провел тренировку в бухте города
В аннексированном Севастополе флот оккупанта провел тренировку в бухте города
В аннексированном Севастополе флот оккупанта провел тренировку в бухте города
В аннексированном Севастополе флот оккупанта провел тренировку в бухте города

В аннексированом Россией Севастополе флот оккупанта вышел в бухту города на тренировку.

Проводят общие тренировки частей и соединений, которые примут участие в параде ко Дню ВМФ оккупанта. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

"В Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав морской пехоты, армейского корпуса, экипажи морской авиации Черноморского флота, летчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели вторую тренировку по отработке эпизодов военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации", - говорится в сообщении оккупантов.

Отмечается, что к "празднику" захватчики готовят корабельный, береговой и авиационные компоненты.

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"Отрабатывают совместное выступление морской пехоты Черноморского флота и экипажа большого десантного корабля (БДК) "Азов". Механики-водители на БТР-82А десантировались на воду с боевых машин с твиндека БДК с последующим ведением огня из крупнокалиберного пулемета в движении", - говорится в сообщении.

В аннексированном Россией Крыму оккупанты проведут ряд мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Киевской Руси. Планируется "крестный морской ход".

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