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пятница, 26 февраля 2021 17:50

Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова

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Оккупировав Крым Россия разбила немало жизней, разъединила семьи, сломала карьеры многих людей.

Активистка Наталья Лютикова имела должность в одном из украинских банков, но в 2014-м жизнь пришлось начать с нуля. Однако на седьмом году оккупации Крыма она до сих пор борется за деоккупации полуострова.
Автор: Соцсети
  Кримчанка Наталья Лютикова после оккупации Крыма войсками Российской Федерации начала заниматься активной общественной деятельностью
Кримчанка Наталья Лютикова после оккупации Крыма войсками Российской Федерации начала заниматься активной общественной деятельностью

Чем вы занимались до оккупации Крыма?

Я работала в банке, была руководителем очень крупного отдела, которым занимался обслуживанием всех видов операций с физическими лицами. Мой крымский активизм заключался в переводе документации на украинский и английский язык.

Если мне приходили русскоязычные документы я их не принимала и возвращала на переоформление. Крымчане быстро привыкли к этому, даже Керчь и Севастополь. Вот такой мой вклад был в украинизацию Крыма.

А когда было Евро 2012 патриотизм у крымчан значительно вырос.

Многие люди удивляются, что крымчане не любят Росю и не звали ее. Лично вы когда осознали, что у вас никакой симпатии к РФ?

Мне почему-то была очень близка Украина, ее язык. Я вообще не считала РФ за что-то свое. Такое было с детства даже когда папа приезжал из командировки из Москвы все обсуждали этот город. А мне российская столица была безразлична. Наверное потому, что у бабушки я нашла фотоальбомы Киева и этот город меня в себя влюбил.

А ваши родители из Крыма?

Мама с Херсонщины, а папа русский. Семью отца в 50-х годах завезли в Бахчисарай, чтобы поднять Крым. Тогда советская власть тоже не могла справиться полуострове. В города и села сгоняли врачей и учителей. Семью отца поселили в заброшенные крымскотатарские сакли, поэтому он с понаехавших. Они там учительствовали. Возможно моя активная деятельность по защите прав крымскотатарского народа является искуплением тех грехов.

Автор: Крм.Реалии
  Мы хотим исследовать еще одну сторону оккупации. Показать миру, как российская агрессия поломала жизнь, нанесла психологические травмы детям. Это важно, поскольку мы привыкли воспринимать травмы жителей Донбасса, там идет война и дети видели реальную смерть, трупы и кровь.
Мы хотим исследовать еще одну сторону оккупации. Показать миру, как российская агрессия поломала жизнь, нанесла психологические травмы детям. Это важно, поскольку мы привыкли воспринимать травмы жителей Донбасса, там идет война и дети видели реальную смерть, трупы и кровь.

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Почему вы решили покинуть Крым?

Тогда, в феврале я почти мгновенно почувствовала, что Россия пойдет войной на нас и решение бежать оттуда было моментальное. Я понимала, что россияне начнут ломать мозги моим детям, менять их личность. И я этого не могла допустить.

Второй причиной было понимание близости войны. Когда отец позвонил и поздравил с введением русского войска в Украину я им сказала, что стою по другую сторону баррикад и буду патроны подавать ВСУ. Мне хотелось помогать своей армии, своей стране. Это было очень мощное желание помочь Украине выстоять в этой войне.

А последней. причиной был страх за себя и близких.

Россия преследовала людей за взгляды. Начались доносы и меня бы рано или поздно схватили ФСБ, или как-то донимали моих родных. Поэтому и людей, которые там остались я считаю смельчаками, я бы не смогла ходить постоянно оглядываясь, думать с кем я говорю, или бояться каждой машины.

Когда вы выехали из Крыма?

Летом 2014-го мы с семьей покинули Крым. Ждали когда дети закончат школу, собирали вещи и искали жилье. Только нашли приемлемый для себя вариант - сразу выехали оттуда.

Что вы чувствовали когда выезжали?

Мне было страшно за семью, это во-первых. Я помню эти блокпосты с ФСБшниками и казачками, к которым чувствовала отвращение. Я помню как Зубков помогал оккупировать Крым предоставив свой транспорт россиянам. Я видела как происходит эта измена. Это было очень грустно.

Спокойно стало когда выехали на территорию Херсонщины и увидели наши флаги. Мы почувствовали Свободное воздуха, спокойное небо и самое главное безопасность. Тогда я поняла, что бояться больше не следует, что все будет хорошо.

Вы хотите домой?

Я очень хочу домой. Я слежу за новостями, когда вижу что-то тормозит деоккупацию возникает ощущение беспомощности. Просто от ярости сносит крышу. Мне не хватает моря, гор, неба, тех запахов.

У меня будто корни вырвали, прорасти хочется, а негде, потому что родная земля там, в Крыму.

Даже моя младшая дочь говорит, что хочет в Крым, а на момент выезда ей не было и двух годков.

Это тяжело. Мы не на заработки или учебу поехали. Мы поехали без возможности вернуться. Никак не можем. Это разные вещи.

Автор: Униан
  Крымчане сопротивляются росйськой оккупации
Крымчане сопротивляются росйськой оккупации

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Первое место, куда вы поедете после деоккупации?

В Бахчисарай, в Ханский дворец и в Чуфут-Кале, а затем к морю.

Вы начали проект "Оккупация глазами подростков". На что он нацелен?

Мы хотим исследовать еще одну сторону оккупации. Показать миру, как российская агрессия поломала жизнь, нанесла психологические травмы детям. Это важно, поскольку мы привыкли воспринимать травмы жителей Донбасса, там идет война и дети видели реальную смерть, трупы и кровь.

Но в Крыму тоже произошла жестокая оккупация, хоть и все говорят о ее бескровность, но это не так.

Оккупация полуострова нанесла немало боли людям. Особого травмы получили дети, потому что на тот момент были в сложном психологическом состоянии за гормональных изменений, поиск границ интенсивное обучение. Я не находила опытов об этом, а это сможет показать как все происходило.

Этот проект важен и потому, что жертвы российской агрессии смогут выговориться и это облегчит их боль. На самом деле я была шокирована тем, что на волонтерских началах к нам доедналося многие журналисты и психологов.

Много людей захотели принять участие?

В первый день нам написали более 50-ти человек из Крыма и даже Донбасса. Более того - написали и те, кто сейчас живет на оккупированном полуострове. Все это показывает поддержку Украины.

Автор: Крым.Реалии
  Российский военный стоит напротив дорожного знака в Крыму. Весна 2014-й год
Российский военный стоит напротив дорожного знака в Крыму. Весна 2014-й год

Какие истории поразили?

Одна девочка поделилась воспоминаниями о том, как после оккупации учителя изменили риторику. На тот момент ей было девять лет, ребенок рос в русскоязычной семье, но училась в украиноязычный школе. Она рассказала о том, как ей было страшно из-за поведения взрослых, из-за уничтожения мира, к которому она привыкла.

В первые дни оккупации дети говорили, что почувствовали то, что у них оторвали что-то и им было очень больно. Это надо добавлять к искам против России.

Через эти кейсы мы должны доказывать, что возвращение Крыма вылечит эти травмы, потому что компенсация и наказание этого преступника важна.

Это будет фильм, книга или, или сборник воспоминаний?

Мы планируем выпустить книгу и документальный фильм об этом проект.е Сейчас снимаем героев, расшифровываем тексты, монтируем видео. Я немного открываю завесу тайны в Фейсбуке, а презентовать эту работу хотим летом.

В этот день 26 февраля 2014 года 12 тыс. крымчан, вышли на митинг под стены Верховной Рады Автономной республики Крым. Хотели помешать оккупации Крыма Россией.

Участниками акции были представители Меджлиса крымскотатарского народа, активисты "Евромайдан Крым", члены ОО "Армия спасения", представители Конгресса украинских националистов, ультрас ФК "Таврия".

В этот же день коллаборационисты согнали под стены пророссийский митинг. Участниками были преимущественно молодые люди спортивного телосложения.

Ситуация была довольно напряженной, но в драку никто не лез, пока сепаратисты не подвезли титушок из организации "Русское единство", которые были вооружены ломами и битами.

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Дата
26
февраля

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