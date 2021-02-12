Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев

Активисты из числа внутренне-перемещенных играют большую роль в развитии Украины. Люди видели, к чему привела пассивность, и стараются не допустить российское влияние дальше.

Общины должны сотрудничать с активистами-переселенцами, а те, в свою очередь, должны уважать правила общин.

О том, как избежать конфликтных ситуаций во время участия в развитии общин Gazeta.ua поговорила с главой крымскотатарского ресурсного центра, членом Меджлиса крымскотатарского народа Ескендером Бариевым.

Автор: Крымскотатарский ресурсный центр Окончил Крымский медицинский университет им. Георгиевского, первый медицинский факультет прошел интернатуру Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского в 2007 году закончил аспирантуру в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, кафедра социальной и гуманитарной политики и факультет менеджмента в Восточноукраинском национальном университете имени В. Даля, факультет менеджмента. Баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва на выборах 2012 года от политической партии "Батькивщина" Сейчас возглавляет Крымскотатарский ресурсный центр, является членом Меджлиса крымскотатарского народа

Почему переселенцы из Крыма начали заниматься активизмом в местах своего проживания?

Есть несколько категорий активистов. Первая - это люди, которые и до оккупации занимались активной общественной деятельностью. Развитием полуострова, участвовали в проектах по демократизации и евроинтеграции Украины. Во время оккупации эти люди не приняли Россию, ее идеологию "русского мира" и были вынуждены уехать из Крыма. На материковой части Украины, уже в статусе внутренне-перемещенного лица такие активисты продолжили свою деятельность участвуя в социально-политических проектах. Вторая категория людей - это люди, которые занимались общественной деятельностью на территории Крыма. Они не смирились с оккупацией полуострова, длительное время осуществлять сопротивление преступлениям, которые Россия совершает в Крыму. Когда их проживание стало невозможным из-за давления оккупантов, то они приехали на мирную часть Украины и занялись деятельностью напрямую связанную с деоккупацией Крыма и защитой прав людей. Они сейчас является правозащитниками и адвокатами, медиаэкспертами. Эти активисты освещают преступления, систематизируют информацию о них. Еще есть категория людей, которая стала активной уже после переселения, потому что столкнулась с проблемами в местах нового проживания. Такие люди начали объединяться для решения проблем, связанных с оформлением документов. Тем самым они начали интегрироваться в местное общество. Начали работать со своими территориальными общинами. Последняя категория активистов - это люди, начавшие создавать рабочие места, чтобы прокормить свои семьи. Они находят свою нишу в плане трудовой деятельности в общественных организациях. Также активность крымчан может проявляться в органах власти, но я бы это не назвал общественной активностью.

Российская агрессия заставила более миллиона людей переехать на территорию Украины. Почему активной общественной деятельностью стали заниматься люди, которые до войны этим не занимались?

Эту категорию людей, начавших заниматься активной общественной деятельностью уже после оккупации Крыма, или Донбасса я бы внес в одну из ранее перечисленных категорий. Часть из таких людей создает новые рабочие места в общинах, куда поселились. Таким образом самореализируются и интегрируются среди нового сообщества. Эти действия являются процессом интеграции в общество. Приезжающие в новые места являются людьми со "свежим взглядом", они более внимательны к некоторым деталям, обращают больше внимания на существующие проблемы и находят более нестандартные пути их решения.

У части переселенцев есть понимание того, что оккупация Крыма и война в Донбассе закончатся, если украинское общество станет политически зрелым, единым

Для лучшего понимания этого вопроса я приведу пример крымских татар, которые возвращались из мест депортации. В 90-е годы в Крыму жило уже другое население. Оно смотрело на часть проблем полуострова под одним углом, а кырымлы - под другим. Таким образом люди общались и происходила интеграция. На самом деле это очень хорошо, что переселенцы проявляют общественную активность и привносят в общество что-то свое, новое. Причин для этого много, одна из них - это ностальгия по дому. У части есть понимание того, что оккупация Крыма и война в Донбассе закончатся, если украинское общество станет политически зрелым, единым. Если украинцы с материковой части нашей страны будут слабыми, разрозненными, то мы не победим. От единства материковых Украинский зависит деоккупация Крыму.

Автор: Znaj.ua От единства материковых Украинский зависит деоккупация Крыма

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Какой позитив привносят активисты-переселенцы и общинам, и украинскому государству в целом?

Активисты-ВПЛ - это новые люди в общине. Приехав на новую для них территорию они смотрят на проблемы населенного пункта и местной общины более критично. Эти люди замечают то с чем местные жители или смирились, или не видят. Община, в которой поселились ВПЛ должна понимать, что это не просто новые люди, а социальный капитал. Сотрудничество с ними является инвестицией финансовой и интеллектуальной, потому что приехал новый, уникальный опыт, новые ценности и тренды. На самом деле сотрудничество активных переселенцев и местных активистов должно способствовать лучшему развитию и объединению разрозненного украинского общества. Многие из жителей материковой Украины ни разу не были в Крыму. Не видели нашей культуры, красоты нашей природы. Они не представляют себе наш полуостров и поэтому не понимают нас. Активность крымских активистов позволяет украинцам лучше понимать ситуацию, в которой оказались крымчане, а это в свою очередь, способствует большему взаимопониманию, большему укреплению украинской нации как политической нации. Активизм является процессом интеграции переселенцев в общину Между переселенцами и жителями общин возникает сотрудничество несмотря на их различия - ментальные, религиозные и тому подобное. Даже когда украинцы с востока приезжают на мероприятие начинается знакомство с культурой и традициями этих людей. Так укрепляется Украина.

В чем кроется негатив от активности переселенцев в общине, которая их приняла?

Да, иногда случается, что местные общины с подозрением и негативом воспринимают активистов-переселенцев. Это нормально так как активные, новые люди начинают вносить изменения в нормы, традиции, порядки которые формировались в обществе десятилетиями. В таких ситуациях действительно нужно общаться, проводить тренинги. Это необходимо, чтобы переселенцы понимали и видели красные линии, которые нельзя пересекать. Тоже важно, чтобы активные переселенцы понимали, где нельзя перегибать палку, а где их активность может скорее навредить, чем помочь. Поэтому когда мы говорим о вопросах интеграции, должны учитывать ценности того общества, в которые интегрируются активисты.

Автор: Униан "Крымчане, которые вернулись, все равно будут своими. Они легко интегрируются в общество и принесут на полуостров, я бы назвал это украинскостью, проевропейским мышлением", - Бариев

Почему между общинами и активистами переселенцами иногда возникают конфликты?

Интеграция человека в новое для нее общество - это всегда сложный процесс. Различные общины имеют различные ментальные особенности, обычаи и традиции. Многих жителей городов, куда приехали ВПО, устраивал тот быт и ту жизнь которым они жили все это время, а многие ВПО - это активные люди. Начинают менять привычный ход вещей и вспыхивает конфликт. Должны решать проблемы путем мирного диалога между всеми. Чтобы переселенцы и общества, в которые они приехали научились жить в согласии должно пройти определенное время. Чтобы ускорить его активисты переселенцы должны показать положительный результат. Когда общество увидит, что от деятельности активиста, который приехал из оккупированной территории приносит пользу, то большинство проблем и конфликтных ситуаций исчезнет. Однако проявить себя с положительной стороны за короткое время не так уж и просто.

Какой процент переселенцев вернется в свои города и начнет там заниматься общественной деятельностью?

Для эффективной деоккупации необходимо, чтобы в Крым вернулись все переселенцы. Крымчане знают специфику региона, в котором живут. Они знают, как эффективно вести на полуострове предпринимательскую деятельность, знают ментальность своих земляков. Им, скорее всего, тоже придется проходить процесс реинтеграции в крымское общество, потому что РФ 7 лет держит полуостров под своим военным контролем. К тому же не стоит забывать, что российское влияние распространяется и на психологию крымского общества. Однако, из-за вышесказанных аспектов, это будет проще. Второй момент заключается в том, что крымчане, которые вернулись, все равно будут своими. Они легко интегрируются в общество и принесут на полуостров, я бы назвал это украинскость, проевропейское мышление. Между переселенцами и жителями общин возникает сотрудничество несмотря на их различия ментальные, религиозные и тому подобное. Миссия у ВПЛ очень высокая в процессе реинтеграции и государство в этом направлении не работает. На территории временно-оккупированного Крыма у многих переселенцев там остались родственники. Это тоже сыграет положительную роль, поскольку родственные связи очень мощный фактор. Относительно рисков - есть большая вероятность, что этнические украинцы и проукраинские этнические русские окончательно интегрируются в местные общины и останутся. Они приобретут жилье, построят карьеру, создадут новые социальные связи. Относительно крымских татар здесь вопрос проще, поскольку у них сильнее родственные связи и приверженность к крымской земле. Вероятнее всего, что большинство крымских татар вернется на полуостров. Но все равно важно, чтобы и они не ассимилировались и после деоккупации вернулись на полуостров.

Украина не сможет депортировать россиян-колонистов из Крыма, если оккупация продолжится. Государства Балтии, находящихся под оккупацией России 50 лет не смогли выселить колонистов, потому что эти территории для них стали родиной, говорит Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. На сегодня 30% населения государств Балтии составляют этнические русские.