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Если оккупация Крыма затянется Украина не сможет депортировать россиян

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Если оккупация Крыма затянется Украина не сможет депортировать россиян
В оккупированный Крыму понаехало около 400 тысяч россиян-колонистов. Фото: Соцсети

Украина не сможет депортировать россиян-колонистов из Крыма, если оккупация продолжится.

Государства Балтии, находящихся под оккупацией России 50 лет не смогли выселить колонистов, потому что эти территории для них стали родиной, говорит Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

На сегодня 30% населения государств Балтии составляют этнические русские.

"Мы сейчас говорим о 7-й год оккупации Крыма. Мы не знаем, сколько времени полуостров будет под военным контролем России и поэтому говорим о способах освобождения полуострова гипотетически.

"Коллективное выселение, депортация запрещена. Чтобы осуществлять подобные мероприятия необходимо расследовать индивидуальные случаи преступления ", - говорит эксперт.

Депортировать колонистов будет реально лишь при условии, что они принимали участие в военных преступлениях, или репрессиях.

"Украина должна демонстрировать соблюдение международных стандартов, не поддерживать массовых депортаций без следствия и суда. Этот вопрос требует основательной подготовки, и решения в условиях изменяющегося общества и живет по стандартам цивилизованного мира. Да, такие действия не всегда нацелены на восстановление справедливости. Однако в некоторых случаях такой компромисс необходим для возвращения территориальной целостности ", - объясняет Павличенко.

Полное интервью читайте здесь: После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян.

Правительству США запретят признавать суверенитет России над оккупированным Крымом.

На рассмотрение американского Конгресса внесен законопроект, говорится в документе, который был опубликован на сайте Конгресса.

Полный текст документа пока не опубликован.

Законопроект был передан в комитет палаты представителей по иностранным делам.

Автор: София Староконь
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