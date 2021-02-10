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среда, 10 февраля 2021 01:55

Запретят называть Крым российским

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Запретят называть Крым российским
Хотят запретить называть Крым российским. Фото: Reuters

Правительству США запретят признавать суверенитет России над оккупированным Крымом.

На рассмотрение американского Конгресса внесен законопроект, говорится в документе, который был опубликован на сайте Конгресса.

Полный текст документа пока не опубликован.

Законопроект был передан в комитет палаты представителей по иностранным делам.

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Ранее в украинском МИДе заявляли, что восстановление подачи днепровской воды в Крым возможно только после его деоккупации.

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